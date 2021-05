Patrisse Cullors, współzałożycielka ruchu Black Lives Matter, rezygnuje z pracy dla tej organizacji. Dlaczego odchodzi?

Nie do końca wiadomo, jaka jest faktyczna przyczyna odejścia założycielki z Black Lives Matter. Jak donosi BBC News, w kwietniu 2021 r. badano finanse 37-letniej aktywistki. A wszystko to po informacji, ze stała się właścicielem czterech domów.

Aktywistka powiedziała agencji AP, że jej rezygnacja była planowana od ponad roku i nie była związana z twierdzeniami, że wykorzystała darowizny w celu nabycia nieruchomości. Jak dodała, nie ma dowodów na to, że to zrobiła. - To były prawicowe ataki, które próbowały mnie zdyskredytować - dodała.

Rok temu podczas uroczystości rocznicowych śmierci Michaela Browna jego tata Michael Brown Senior odwiedził mural poświęcony Breonnie Taylor. Stojąc w Louisville przed dwupiętrowym muralem przedstawiającym Breonnę Taylor powiedział, że cieszy się, że przyjechał. I dodał, że on, podobnie jak wielu innych w całym kraju, chce sprawiedliwości dla rodziny Taylor. - Mogę sobie tylko wyobrazić, przez co rodzina przechodzi każdego dnia, kiedy budzi się nie widząc uśmiechów córki. Nie może z nią porozmawiać. Żadnych uścisków - powiedział.

Społeczeństwo amerykańskie odbiera ruch różnie, co uzależnione jest przede wszystkim od rasy respondentów. W opozycji do ruchu zaczęto promować hasztag „All Lives Matter”, który był jednak krytykowany za niezrozumienie bądź umniejszanie przesłania "Black Lives Matter". Po zastrzeleniu dwóch policjantów w Ferguson w użyciu znalazł się również hasztag „Blue Lives Matter”, używany przez zwolenników policji.

Patrisse Cullors urodziła się w 1983 r. w Los Angeles, w stanie Kalifornia. Dorastała w Pacoima, jednej z uboższych dzielnic w San Fernando Valley. Ma dziewiątkę rodzeństwa. Była wychowywana przez samotną matkę. Patrisse Cullors Ukończyła Grover Cleveland High School. W wieku 16 lat miała swój coming out przed rodziną, której to powiedziała, że identyfikuje się jako osoba queer (społeczność LGBT), następnie wyprowadziła się do Los Angeles. Jako młoda osoba dołączyła do Bus Riders Union.

Otrzymała stypendium Fulbrighta, które umożliwiło jej dostanie się na Uniwersytet Kalifornijski. W 2012 r. ukończyła studia na kierunku religia i filozofia.