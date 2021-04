Patostreamer Kamerzysta z Youtube w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia

Kamerzysta trafił do aresztu po publikacji ostatniego filmu. Wraz z kolegami namówili niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka do wykonywania okropnych zadań. Nagrali m.in. jak zjada kocie odchody, wchodzi do szamba, rozbija na głowie cegły. Jak podaje Onet.pl, miał za to otrzymać 10 tys. zł.

- Nie tak to miało być. Miałem wejść do sklepu bez koszulki, a oni mieli to nagrać i mi za to zapłacić. Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali - wspominał w rozmowie z Onet Kobieta chłopak. Jak powiedział w Onecie upokorzony chłopak, za zarobione pieniądze chciał sobie zrobić tatuaż.

Trzej mężczyźni, którzy brali udział w nagraniu, w tym Kamerzysta, usłyszeli zarzuty psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny. Każdemu z nich grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Onet.pl