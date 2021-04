“Patoreakcja” bije rekordy słuchalności na Spotify. Raper Mata lepszy od „Polskiego Tanga” Taco Hemingwaya. Zdobywca Popkillerów 2020 królem

Zawsze chciałem rapować i słuchałem wielu osób, które tu siedzą. Słuchałem i zastanawiałem się czy ja kiedykolwiek będę mógł rapować, czy przez to skąd pochodzę i z jakiego jestem domu mogę być hip-hopowcem. Okazało się, że wystarczy o tym powiedzieć szczerze i nie owijać w bawełnę i wydaje mi się że szczerość to jest podstawa hip-hopu i tego co robimy - miło mi na tym święcie hip-hopu odbierać nagrodę za ten numer - mówił podczas gali w Teatrze Capitol w 2020 r.

Druga edycja gali nagród branży hip-hopowej pierwotnie planowana była na marzec 2020 r., a następnie przełożona na maj oraz na wrzesień. Gala Popkillery 2020 organizowana przez Popkiller.pl wspólnie z marką Bacardi odbyła się finalnie 9 września 2020 r., w specjalnym rygorze sanitarnym i ściśle ograniczonej frekwencji.

Popkillery to inicjatywa serwisu muzycznego Popkiller.pl, który postanowił podejść do tematu ponad jakimikolwiek podziałami, zapraszając do współpracy media o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym, by efektem była nagroda ze strony całego środowiska hip-hopowego.