Pat na granicy wciąż trwa. Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego [ANALIZA]

Wiele wskazuje na to, że stan wyjątkowy wprowadzony na 30 dni rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy na wniosek rządu może zostać przedłużony. Ministrowie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak mają przedstawić dzisiaj przed sejmową komisją administracji i spraw wewnętrznych informacje na temat sytuacji panującej na granicy polsko-białoruskiej. Ale słowa premiera Mateusza Morawieckiego raczej nie pozostawiają złudzeń, co do kolejnych kroków polskiego rządu.

- Musimy postępować twardo i zdecydowanie. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym takie postępowanie ułatwia. To moment próby dla państwa i także dla nas, jako wspólnoty. Dlatego nie cofniemy się ani o krok. Każde ustępstwo wobec Łukaszenki to tylko zachęta do dalszych prowokacji - powiedział pod koniec tygodnia w swoim podcaście Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w ten sposób właśnie do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.