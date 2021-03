Paszporty szczepionkowe dla obywateli UE budzą duże emocje. KE jest krytykowana za złą dystrybucję szczepionek. Polacy też widzą błędy UE

Zapowiada się gorący koniec marca, zwłaszcza dla urzędników UE, którzy nie mają dobrej prasy w kwestii organizacji procesu zaopatrywania krajów UE w szczepionki. Kolejnym źródłem konfliktu są pomysły wprowadzenia "paszportów" dla zaszczepionych.

Komisja Europejska ma przedstawić 17 marca 2021 r. projekt przepisów dot. dokumentu, który m.in. zawierałby informacje o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Pomysł "paszportów" budzi duże emocje. Tymczasem na organ Unii Europejskiej spadają gromy, głównie za niewystarczające działanie ws. zakupu i dystrybucji szczepionek. Polacy także mają o działaniach KE niezbyt pochlebne zdanie wyrażone w sondażu dla "Rz". Koncepcja tzw. paszportów pojawiła się jakiś czas temu i od razu wzbudziła kontrowersje w niektórych krajach UE. De facto nie chodzi o paszporty tylko o rodzaj dokumentu ułatwiającego podróżowanie pomiędzy krajami. Na takie "kwity" naciskają kraje południa UE, które dzięki nim mogłyby liczyć na zwiększenie ruchu turystycznego. Poza tym mogłoby to ożywić prawie martwy rynek lotniczy. Urzędnicy UE oraz zwolennicy takiego rozwiązania zapewniają, że osoby, które nie będą posiadały "paszportów" w żadnym razie nie będą dyskryminowani a jedynie "zniechęcani" do podróżowania w sytuacji w której nie będą oni zaszczepieni bądź objęci obostrzeniami (kwarantanna, brak negatywnego testu, itp.).

Rozmowy na temat tego rozwiązania trwają. Na razie nie znamy odpowiedzi na pytania, jaką formę miałyby przybrać takie "paszporty" będące certyfikatami. Czy cyfrową, czy papierową czy obie, na jakim obszarze powinny obowiązywać, kiedy i komu należałoby je wydawać? Dyskusja o paszportach czy certyfikatach jeszcze przed urzędnikami i liderami UE. Jednak już teraz KE musi zmagać się z falą krtytki odnoszącej się do złego zorganizowania zakupów szczepionek oraz ich dystrybucji pomiędzi kraje Wspólnoty Europejskiej. W sobotę, 13 marca 2021 r., we wspólnym liście do Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej przywódcy kilku krajów europejskich: Czech, Bułgarii, Słowenii, Łotwy i Chorwacji, wezwali do dyskusji na ten temat.

Komisja Europejska odpowiedziała na zarzut złego rozdziału dawek, że zostały one rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności każdego kraju i biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne. Wskazała też, że to rządy państw członkowskich decydują, jak te przydziały podzielić.

Agencja Reutersa zwraca uwagę, że Komisja Europejska jest krytykowana za powolne rozpowszechnianie szczepionek w bloku państwo, chociaż to rządy krajów UE odgrywają główną rolę w zakupie szczepionek i planach szczepień. W piątek, 12 marca 2021 r., austriacki kanclerz Sebastian Kurz powiedział, że dawki szczepionek nie są rozprowadzane równomiernie w państwach członkowskich, pomimo porozumienia w ramach bloku, aby to zrobić w zależności od liczby ludności. W liście Kurza i jego odpowiedników, skierowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, wezwano do „europejskiego rozwiązania”. Kanclerz Kurz wskazał na Maltę. - Malta” ma mieć trzy razy więcej dawek szczepionek w stosunku do swojej populacji do końca czerwca niż Bułgaria - napisał. Tymczasem partie opozycyjne oskarżyły Kurza o próbę odwrócenia winy od siebie winy za powolne tempo szczepień.

Szczyt przywódców krajów UE ws. szczepionkowej jest zaplanowany na 25 i 26 marca 2021 r. Dystrybucja szczepionek, częste zmiany dawek, jakie poszczególne kraje otrzymują od producentów, nie uchodzą uwadze obywateli UE, także Polaków. W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, czy ich zdaniem UE zawiodła w kwestii zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek na COVID-19 państwom członkowskim. Jak się okazuje, ponad połowa badanych (53,1 proc.) odpowiedziało, że "tak". Dla porównania 18,5 proc. badanych udzieliło negatywnej odpowiedzi, a 28,4 proc. "nie ma zdania w tej kwestii. - Działania Unii Europejskiej za niewystarczające uznaje 55 proc. kobiet i co drugi mężczyzna. Negatywną opinię o działaniach unijnych urzędników wyraża 58 proc. badanych powyżej 50 roku życia i 60 proc. respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Działania podjęte przez Unię negatywnie ocenia ponad 60 proc. badanych o dochodach wynoszących od 2001 do 3000 zł i 57 proc. mieszkańców miast liczących powyżej 500 tys. osób" - komentuje Adam Jastrzębski z SW Research.

