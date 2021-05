Paszporty covidowe. Między 20 a 25 maja Polska dołączy do unijnego systemu testującego funkcjonowanie paszportów szczepionkowych

Szef KPRM Michał Dworczyk w środę rano rozmowie w radiu RMF FM był pytany o doniesienia dotyczące nowej szczepionki przeciw COVID-19

- Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez EMA. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna szczepionka dostępna na terenie Unii Europejskiej i również w Polsce – przekazał polityk.

Odniósł się także do przebiegu programu szczepień. Jak poinformował, do tej pory 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką. - 48 proc. zaszczepionych Polaków to zbyt mało, żebyśmy uzyskali odporność zbiorową – ocenił.

Dworczyk przekazał także, że przez 3 dni na szczepienie zarejestrowało się ok 70. tys., czyli 10 proc. młodzieży w wieku od 16 do 18 lat.

Dodał również, że Polska przechodzi z okresu, gdy największym wyzwaniem było uzyskanie jak największej liczby szczepionek do czasu, w którym kluczowe będzie przekonywanie Polaków do tego, by się zaszczepili.