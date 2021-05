Paszporty covidowe (europejskie świadectwo zdrowia): Jest porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi UE

Komisarz UE ds. sprawiedliwości (praworządność - ochrona konsumentów) ogłosił w czwartek na Twitterze: "Biały dym - zawarliśmy porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego unijnego certyfikatu cyfrowego Covid-19. Jak dodał, udostępniliśmy to nowe narzędzie w rekordowym czasie, aby zabezpieczyć możliwość swobodnego przemieszczania się dla wszystkich obywateli UE.

Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreśliła, że ​​certyfikat będzie kluczowym elementem na drodze do wznowienia bezpiecznych i łatwych podróży po UE. Ten certyfikat, który ustanawia zharmonizowany system w całej Unii Europejskiej, umożliwia poświadczenie szczepienia przeciwko Covid-19, negatywnego wyniku testu lub odporności po zakażeniu.

Temat unijnego certyfikatu cyfrowego Covid-19 jest w agendzie szczytu przywódców zaplanowanego na najbliższy poniedziałek i wtorek w Brukseli. Umowa będzie musiała zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski, którego następne posiedzenie plenarne zaplanowano na 7-10 czerwca w Strasburgu.

Wraz z negocjacjami politycznymi europejski system certyfikatów podlega testom technicznym z państwami w celu zweryfikowania jego interoperacyjności. Ta faza nie wymaga wykorzystania prawdziwych danych ani udziału obywateli. Zdaniem Komisji Europejskiej już od 1 czerwca kraje członkowskie będą mogły rozpocząć korzystanie z systemu w rzeczywistych warunkach, jeśli będą na to gotowe.

W czwartek, 20 maja 2021 r., Polska dołączyła do unijnego programu pilotażowego dotyczącego tych dokumentów. - To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz tych, którzy wykonali test czy mają aktualny test covidowy - zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk. Testowane jest między innymi działanie narzędzi do weryfikacji autentyczności certyfikatów.