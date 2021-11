Pastaman Mateo Zielonka i jego książka z 40 pomysłami na wyśmienite danie z makaronu. Sprawdź przepis Anna Daniluk

Dzięki nowej publikacji od wydawnictwa Buchmann dowiecie się, że makaron może mieć wiele smaków, wzorów i barw. materiały prasowe Buchmann Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mateo Zielonka swoimi makaronami podbił Londyn. Jego pasty to majstersztyki jedyne w swoim rodzaju. Występują w różnych kształtach i wzorach (kropki, paski i różne kolory). Zebrano je w wyjątkowej książce „Pastaman”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Buchmann. Autor swoje niezwykłe podejście do przygotowania makaronu prezentuje na popularnym profilu na Instagramie. Zobacz, jak wykonać wyjątkowe posiłki we włoskim stylu. Sprawdź też przepis Mateo na pappardelle z kremowym sosem dyniowym. Smacznego!