Paryż, Berlin, Turyn: Wiece dla uczczenia robotniczego święta i gwałtowne starcia z policją

Do akcji rzucono nawet oddziały konnej policji, stróże porządku używali armatek wodnych i pojazdów opancerzonych. Do protestujących pokojowo dołączyli szybko ekstremiści ze skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, a także anarchiści, których jedynym celem było niszczenie wszystkiego, co napotkali po drodze. Protestujący czują swoją siłę, poprzednie demonstracje zmusiły Macrona do odstąpienia od nałożenia „zielonych” dopłat do paliw, a także podniesienia krajowej płacy minimalnej i zniesienia podatku od premii.