Partia Ziobry zostaje w Zjednoczonej Prawicy. Jest reakcja koalicjantów i opozycji

W podobnym tonie wypowiadał się były szef MSZ, a obecnie europoseł PiS Witold Waszczykowski. - Solidarna Polska pozostaje w Zjednoczonej Prawicy. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski Solidarna Polska i PiS. A teraz wszyscy razem Alleluja i do przodu! - napisał na Twitterze.

Z kolei Lider Porozumienia Jarosław Gowin stwierdził w rozmowie z Onetem, ze choć jego partia brała pod uwagę, że Solidarna Polska opuści Zjednoczoną Prawicę, to wydawało im się to mało prawdopodobne. - Po pierwsze, w tym momencie jedyna realna alternatywa dla rządów Zjednoczonej Prawicy to przyspieszone wybory, co byłoby skrajną nieodpowiedzialnością. Codziennie na Covid-19 umierają setki osób, a my mielibyśmy się zajmować kampanią wyborczą?! Po drugie, przedterminowe wybory nie leżą w interesie żadnej z trzech partii koalicji. Sondaże są jednoznaczne. Teraz prawica niemal na pewno zostałaby odsunięta od władzy – mówił.