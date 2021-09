Partia Republikańska w rządzie. Karol Rabenda: Wraz z dzisiejszą nominacją ukazał się pierwszy kształt nowej koalicji

Wiceminister aktywów państwowych pytany przez polskatimes.pl o to, czym będzie się zajmował w resorcie odpowiedział, że zakres jego kompetencji będzie jeszcze szczegółowo ustalany.

Karol Rabenda został powołany na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To pierwszy przedstawiciel Partii Republikańskiej w rządzie.

– Zakres kompetencji jest obecnie podobny do tego, za który odpowiadał mój poprzednik, Zbigniew Gryglas. Ostateczny zakres będzie w najbliższym czasie ustalony na poziomie kierownictwa ministerstwa – dodał.

Karol Rabenda jest pierwszym członkiem Partii Republikańskiej, który dołączył do rządu. Zapytany, czy oznacza to, iż ugrupowanie, którego liderem jest Adam Bielan, jest już oficjalnie częścią Zjednoczonej Prawicy, wiceminister powiedział, że to pierwszy element zmian związanych z negocjowaną w ostatnich dniach umową koalicyjną. – Umowa ta zostanie niedługo podpisana – dodał.