Partia Republikańska - nowy koalicjant obozu władzy [ANALIZA]

Człowiek Adama Bielana wchodzi do rządu. Kamil Bortniczuk jest już po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, ma zostać ministrem sportu. Inni członkowie Partii Republikańskiej - Michał Cieślak pozostaje w KPRM, a Jacek Żalek w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Odważni, potrafili przeciwstawić się swojemu szefowi [Jarosławowi Gowinowi - red.], który był u szczytu swoich możliwości politycznych, bo był wicepremierem, rozdawał dziesiątki stanowisk. I mścił się na wszystkich, którzy przeciwko niemu wystąpili. Zwalniał z pracy ludzi, wyrzucał z partii. Z całą pewnością są to też osoby kompetentne - zachwala Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej. - Jacek Żalek jest posłem już od pięciu kadencji. Ma bardzo duże doświadczenie polityczne. Michał ma duże doświadczenie, zarówno w sferze rządowej, jak i rolniczej, bo zajmował się tymi kwestiami jako urzędnik w ministerstwie rolnictwa i jako ekspert komisji europejskiej. Kamil jest z nich najmłodszy, jest posłem drugiej kadencji, ale to bardzo pracowity, błyskotliwy człowiek, więc to w rządzie dobre twarze naszej partii - charakteryzuje kolegów.