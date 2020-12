Parlamentarzyści opozycji o negocjacjach ws. budżetu UE : Czy zatem obroniliśmy suwerenność czy ją straciliśmy?

- Budżet unijny razem z Funduszem Odbudowy oraz środkami na wsparcie gospodarki Polski to 770 miliardów złotych dla naszego kraju. To bardzo dobry budżet - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej w Brukseli.

Ogłoszony przez niego sukces w europejskich negocjacjach ironicznie komentują politycy opozycji. - Kiedy myślę o bohaterskiej obronie unijnego budżetu przez premiera Mateusza Morawieckiego przypomina mi się socjalizm i bohaterskie rozwiązywanie problemów, które sam stwarzał – stwierdziła w mediach społecznościowych posłanka PO Joanna Mucha.

- Nie sadzę by przyjęte i zaakceptowane (także przez "biednego Mateusza") rozporządzenie o praworządności cokolwiek zmieniło w polityce PIS, dewastowania wymiaru sprawiedliwości! - oznajmił z kolei senator Bogdan Zdrojewski.

Posłanka PO Elżbieta Gapińska napisała natomiast na Twitterze, że „interesujące będzie oglądanie szpagatów słownych wielu prawicowych polityków tłumaczących nam, że nie zrozumieliśmy tego, co nam do wczoraj mówili o UE”. - Że kontekst był inny, źle zrozumieliśmy. Co zrobią miękiszony, bo UE zmusiła ich do ustępstw w celu osiągnięcia porozumienia - ironizowała.