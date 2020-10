Parlament Europejski uhonorował białoruską opozycję demokratyczną Nagrodą imienia Sacharowa

Trzy lata za zgwałcenie dwunastolatki. Prokurator: To za mało!

Wrocławska prokuratura chce zaostrzenia kary dla mężczyzny skazanego na trzy lata więzienia za zgwałcenie dwunastolatki. Zdaniem śledczych właściwa kara to siedem lat. Trzyletni wyrok jest już prawomocny. Jedyny sposób, żeby go zmienić to kasacja do Sądu Najwyższego. W tego typu sprawie może ją wnieść tylko Prokurator Generalny. Zbigniew Ziobro zgodził się z wnioskiem wrocławskich śledczych i kasację złożył.