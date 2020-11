Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce. "Zdecydowane potępienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego"

W trakcie czwartkowych głosowań Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce. Rezolucja mówi o "zdecydowanym potępieniu" orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października.

TK uznał wtedy za niezgodną z konstytucją przesłankę dopuszczalności przerywania ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce

W rezolucji napisano, że "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zagraża zdrowiu i życiu kobiet. Ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".

Ostatecznie za przyjęciem rezolucji było 455 europosłów, a przeciwko - 145, z kolei 71 wstrzymało się od głosu.