Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję przeciwko Polsce. Chodzi o aborcję

W rezolucji składającym się z 29 punktów Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską, aby ta wsparła aktywistów działających na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet. Europosłowie domagają się również powołania specjalnego wysłannika Unii Europejskiej ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym obszarze.

Część rezolucji skierowana do władz w Warszawie zawiera wezwanie do podjęcia działań mających na celu dekryminalizację aborcji, a więc m.in. do usunięcia z polskiego Kodeksu karnego zapisu dot. przerywania ciąży. Jak wyjaśniono, chodzi o „wyeliminowanie ryzyka efektu mrożącego wobec lekarek i lekarzy w Polsce”.

To jednak nie wszystkie oczekiwania PE wobec polskiego rządu. W dokumencie pojawiło się również wezwanie o modyfikację regulacji dotyczących tzw. klauzuli sumienia oraz rezygnację z zapisów ograniczających dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Europosłowie wzywają Polskę również do promocji i finansowania nowoczesnej antykoncepcji.