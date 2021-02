Parlament Europejski przyjął Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - 23 mld euro dotacji i 34 mld euro pożyczek dla Polski

By sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowe narzędzie tzw. Next Generation EU.

Parlament Europejski zaaprobował dziś (10 lutego 2021 r.) porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Chodzi o udostępnienie państwom członkowskim 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji. Z tego źródła czyli z RRF do Polski ma trafić ponad 23 mld euro dotacji i ponad 34 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W Polsce tym procesem kieruje w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowe narzędzie tzw. Next Generation EU. Plan zakłada, że instrument ten odegra decydującą rolę, pomagając Wspólnocie w przezwyciężaniu gospodarczo-społecznych skutków pandemii oraz przyczyniając się do zwiększenia odporności gospodarek i społeczeństw Unii Europejskiej oraz do zapewnienia transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Plan czyli Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ma wejść w życie w połowie lutego 2021 r. Od tego czasu państwa członkowskie będą mogły oficjalnie przedkładać swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które będą oceniane przez Komisję Europejską i przyjmowane przez Radę Europejską. Plany odbudowy i zwiększania odporności zawierają reformy i projekty inwestycji publicznych, które otrzymają wsparcie w ramach RRF. Komisja jest już zaangażowana w intensywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi na temat przygotowania tych planów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: Wyeliminowanie wirusa dzięki szczepionkom ma zasadnicze znaczenie. Musimy jednak również pomóc obywatelom, przedsiębiorstwom i społecznościom wyjść z kryzysu gospodarczego. Właśnie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 672,5 mld euro pochodząca RRF. Z zadowoleniem przyjmuję pozytywny wynik głosowania Parlamentu Europejskiego jako ważny krok w kierunku uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Po zatwierdzeniu planów odbudowy i zwiększania odporności udostępnione zostaną płatności zaliczkowe w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej państwom członkowskim. Zapewni to jak najszybsze dotarcie finansowania w ramach RRF (Recovery and Resilience Facility) tam, gdzie jest ono konieczne. Paolo Gentiloni, komisarz UE do spraw gospodarki: Od kilku miesięcy Komisja ciężko pracuje wraz z rządami przy opracowywaniu przez nie planów odbudowy i zwiększania odporności. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) opiera się na sześciu filarach: zielonej transformacji; transformacji cyfrowej; spójności gospodarczej, produktywności i konkurencyjności; spójności społecznej i terytorialnej; opiece zdrowotnej oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej i polityce na rzecz następnego pokolenia. RRF pomyślany jest tak, by pomóc UE osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. i ułatwić drogę do transformacji cyfrowej, tworząc miejsca pracy i pobudzając wzrost gospodarczy w trakcie tego procesu. Co najmniej 37 proc. wydatków na inwestycje i reformy zawarte w każdym z krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności powinno wspierać cele klimatyczne. Co najmniej 20 proc. wydatków na inwestycje i reformy zawarte w każdym krajowym planie powinno zostać przeznaczone na transformację cyfrową.

Budżet Funduszu Odbudowy to 672,5 mld euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro, w tym 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku. Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska chce przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. W praktyce oznacza to wsparcie dla biznesu, innowacji, ochrony zdrowia, zielonej energii, cyfryzacji kraju, działań na rzecz ochrony klimatu i czystego powietrza a także pieniądze na inwestycje infrastrukturalne choćby kolej i drogi.

Media bez wyboru. Protest mediów przeciwko nowej opłacie