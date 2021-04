Parlament Europejski postanowił: do 2030 roku emisje dwutlenku węgla spadną o 55 procent

Unia Europejska przyjęła bardziej ambitny cel dotyczący ograniczenia zmian klimatycznych. Zgoda nastąpiła po 15-godzinnych negocjacjach.

Zgodnie z nowym prawem uzgodnionym między państwami członkowskimi a Parlamentem UE wspólnota zmniejszy emisję dwu-tlenku węgla o co najmniej 55 proc do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990. Parlament Europejski nalegał na jeszcze bardziej ambitny cel, redukcje o 60 proc. Wcześniej Unia zobowiązała się do 40 proc. redukcji dwutlenku węgla.

Nasze polityczne zobowiązanie do stania się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku jest teraz również prawem - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Umowa ma nastąpić przed wirtualnym szczytem światowych przywódców pod koniec tygodnia, na którym Stany Zjednoczone mają ogłosić własne cele klimatyczne na rok 2030.

Po objęciu rządów amerykański prezydent Joe Biden, ponownie przyłączył się do porozumienia klimatycznego z Paryża w swoim pierwszym dniu urzędowania i wcześniej zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.