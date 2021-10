Parlament Europejski: Nagroda im. Sacharowa dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego

Laureatem tegorocznej Nagrody im. Sacharowa jest opozycjonista, krytyk Kremla Aleksiej Nawalny.

Nawalny przebywa teraz w kolonii karnej. Nagrodę przyznaje Parlament Europejski za dokonania w walce o prawa człowieka i wolność.

Jak uzasadniała przyznanie nagrody Nawalnemu wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala, jest to wyróżnienia dla człowieka, który od lat walczy o prawa człowieka i wolności podstawowe w Rosji. Kosztowało go to utratę wolności i prawie utratę życia. Jednocześnie w imieniu Parlamentu Europejskiego zwróciła się do władz Rosji o natychmiastowe uwolnienie opozycjonisty.

Aleksiej Nawalny niestrudzenie walczył z korupcją reżimu Władimira Putina. Kosztowało go to wolność i prawie życie – mówił w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.. Dzisiejsza nagroda jest hołdem dla jego ogromnej odwagi, a my ponawiamy nasze wezwanie do jego natychmiastowego uwolnienia.