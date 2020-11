Parlament Europejski. Dyskusja o relacjach UE z Rosją. Nawalny: Nie zostałem otruty jako pierwszy i niestety nie będę ostatni

Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Wśród zaproszonych opozycjonistów znaleźli się m.in. Alieksiej Nawalny, szef Fundacji im. Borysa Niemcowa Władimir Kara-Murza oraz były wiceminister energetyki Rosji Władimir Mirow.

Tematem spotkania był kształt wspólnej strategii Unii Europejskiej wobec Rosji w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych mających odbyć się nie później niż 19 września 2021 roku.

Jak mówił podczas swojego wystąpienia Alieksiej Nawalny, państwa Unii Europejskiej powinny rozdzielać kwestie dotyczące rosyjskiego społeczeństwa od tych bezpośrednio związanych z elitami politycznymi rządzącymi w Moskwie.

- Według mnie Rosjanie są traktowani w UE bardzo ciepło. Natomiast władze Rosji powinno uważać się za grupę kryminalistów czasowo zarządzających państwem i chcących utrzymać władzę. - stwierdził Nawalny. - W tym kontekście bardzo ważne będą wybory do Dumy. Oczywiście będą one sfałszowane, tak jak każde wybory w Rosji, ale ważniejsze jest to, czy ktoś z opozycji w ogóle będzie miał możliwość w nich wystartować. - podkreślił.