Parlament Europejski. Bartosz Bielenia i krzyk wolności w solidarności z Białorusią

Wśród trzech nominowanych do wyróżnienia filmów znalazły się dzieła z Danii, Polski i Rumunii.

Jak stwierdził podczas ceremonii przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pandemia COVID-19 spowodowała przerwę w życiu kulturalnym Europejczyków, po której ta sfera życia obywateli UE musi jak najszybciej wrócić do normalności.

- Po tym okresie, ludzie czują potrzebę przebywania ze sobą. Chodzi tu o zarówno o miejsce na powrót do debaty publicznej, ale także powrót w sensie dosłownym: do miejsc takich jak kina. - podkreślił David Sassoli.

W trakcie uroczystości w Strasburgu głos zabrał m.in. polski aktor Bartosz Bielenia. W czasie przemówienia wyraził on solidarność z białoruskim opozycjonistami. Przypomniał też o odbywającym się codziennie przed siedzibą biura Komisji Europejskiej w Warszawie proteście Białorusinów i podobnie jak aktywistka Jana Shostak przez minutę krzyczał w obronie osób więzionych przez władze w Mińsku.

- Jestem z Polski, której granica stanowi granicę Unii Europejskiej. Tuż za naszą granicą z Białorusią kilkadziesiąt tysięcy osób jest torturowanych, część z nich została uwięziona, a kolejna zamordowana. Trwa to od 2020 roku, a jedyne, co mogę dziś zrobić, to oddać swój głos w imieniu tych ludzi. - stwierdził Bielenia.