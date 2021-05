Park Górki Czechowskie. Nowa ścieżka terenowa dla mieszkańców już otwarta

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju, mówi:

Ten teren jest cenny i uważamy, że powinien być udostępniony mieszkańcom. Mam nadzieję, że ta inwestycja przyjmie się wśród mieszkańców, jako takie fajne miejsce do spędzania wolnego czasu. Zresztą już od dłuższego czasu widzieliśmy, że mieszkańcy chętnie korzystają z tego terenu

Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpi w weekend. Na górkach czechowskich wcześniej znajdował się poligon o wielkości ok. 105 hektarów. Radni miejscy w 2019 r. pozytywnie podeszli do wniosku dewelopera, by powstały w tym miejscu osiedla. Bloki mają zajmować ok. 25 hektarów, a reszta jest zarezerwowana dla parku naturalistycznego.

