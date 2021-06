Parada Równości 2021. Warszawa: Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiada swój udział. "Będzie kilkanaście zbiorowisk ludzi'

Korkuje się dlatego, że są zwężenia. Nie ma arterii trzy czy czteropasowej w centrum miasta i nie powinno być. My nie budujemy miasta sowieckiego, gdzie się pędzi samochodem przez centrum, tylko nowoczesne. Chcemy powoli wyprowadzać ruch z centrum miasta, tak jak ma to miejsce we wszystkich miastach zachodnich. Przypominam też, że buduje się obwodnica Warszawy. Jestem zdeterminowany do tego, żeby budować nowoczesne miasto, które służy przede wszystkim mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej, pieszym i rowerzystom - z tego się nigdy nie wycofam. Chcę, żeby Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie wreszcie odżyły - komentuje Rafał Trzaskowski.