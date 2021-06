Parada Równości 2021 [TRASA] Warszawa: Utrudnienia w centrum miasta. Marsz ruszył sprzed PKiN, koniec na Polu Mokotowskim

W 2020 roku Pada Równości nie mogła się odbyć z powodu szalejącej pandemii koronawirusa. Wirus wciąż jest obecny w naszym życiu, choć w dużo mniejszym stopniu niż rok temu. Dlatego organizatorzy Parady Równości postanowili znów wyjść na ulice Warszawy. - Od ostatniej Parady minęły dwa lata. 24 miesiące, które zmieniły tak wiele. Świat wygląda dzisiaj zupełnie inaczej niż w czerwcu 2019 roku, kiedy po raz ostatni szłyśmy ulicami Warszawy. Nikt nie spodziewał się wtedy pandemii, która zatrzyma świat, odbierze życia i zdrowia, ale i podstawowe wolności i prawa. Ostatnie dwa lata zmieniły nas wszystkich, ale dla społeczności LGBTQIA w Polsce były szczególnie trudne: to był czas politycznych sporów, które cynicznie wykorzystywały nasze życia do walki o wpływy, czas "tęczowej zarazy", "stref wolnych od LGBT", "ideologii, nie ludzi", aresztowania Margot i zatrzymań wielu z nas. To był wreszcie czas zmian odbierających podstawowe prawa osobom mogącym zachodzić w ciążę - tłumaczy w oficjalnym oświadczeniu Fundacja Wolontariat Równości.

7. Rzetelna edukacja prawem człowieka Żądamy wprowadzenia do szkół i przedszkoli: nowoczesnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku; edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność; etyki, kształtującej postawy szacunku i poszanowania godności wszystkich ludzi.

6. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!

11. Równość płci podstawą demokratycznego państwa

Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

12. Dbajmy o nasz wspólny dom, Ziemię

Ziemia jest naszym jedynym domem. Pomimo tego, zużywamy jej zasoby tak jakbyśmy mogli sobie pozwolić na jej zniszczenie. Apelujemy do rządów i korporacji o zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych.