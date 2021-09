Paracetamol jednak niebezpieczny dla ciężarnych kobiet? Najnowsze wyniki badań

Duńscy naukowcy ostrzegają kobiety w ciąży: ostrożnie z paracetamolem! Portal Deutsche Welle opisuje prace naukowców kierowanych przez Davida Kristensena z Uniwersytetu w Kopenhadze, którzy na łamach „Nature Reviews Endocrinology” opublikowali swoje spostrzeżenia. Badania z ostatnich 25 lat wskazują na związek między przyjmowaniem paracetamolu w czasie ciąży, a ryzykiem wystąpienia ADHD (czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dzieci. Mogą też wystąpić wady rozwojowe.

Wyniki tych badań są bardzo ważne, bo do tej pory uważano, że przyjmowanie paracetamolu w czasie ciąży jest bezpieczne. Jak pisze Deutsche Welle osiem na dziesięć kobiet przyjmuje w ciąży co najmniej jeden lek. Lekarze zalecają, by był to właśnie paracetamol, który zwalcza ból i jest uważany za nieszkodliwy.

Autorzy podkreślają, że obecne dane nie pozwalają na jednoznaczną ocenę. Dlatego zalecają prowadzenie dalszych badań. Tak twierdzi m. in. Wolfgang Paulus, kierownik poradni toksykologicznej przy Klinice Uniwersyteckiej w Ulm. Poradnia ta doradza pacjentkom i lekarzom w zakresie stosowania leków w okresie ciąży i karmienia piersią.