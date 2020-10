Papież przyjął kard. Pella. Czy oczyszczony z zarzutów o molestowanie Australiczyk będzie znów doradzał Franciszkowi (VIDEO)

Witając Australijczyka, Franciszek powiedział: „dziękuję za wasze zeznania”, w wyraźnym nawiązaniu do procesu w Melbourne, w którym Pell stanął w obliczu zarzutów molestowania seksualnego dwóch chłopców z kościelnego chóru. Następnie usłyszano, jak papież powiedział „ponad rok” - co było odniesieniem do 13 miesięcy spędzonych przez Pella w więzieniu, zanim jego wyrok skazujący za molestowanie seksualne został uchylony przez australijski Sąd Najwyższy w kwietniu.

Było to pierwsze ich spotkanie od czasu uchylenia wyroku skazującego kardynała za wykorzystywanie seksualne.

Pell wrócił do Watykanu po prawie trzech latach nieobecności. Choć uniewinniono go z zarzutu molestowania chłopców, to raport opublikowany w Australii w maju mówi, że wiedział o seksualnym wykorzystywaniu dzieci przez duchownych katolickich już w latach siedemdziesiątych i przeciwdziałał temu.

Kardynał Pell nadal ma sprawę w sądzie cywilnym, którą wytoczył mu ojciec jednego chłopca z chóru, który miał być molestowany przez duchownego, a który zmarł w 2014 roku.

Przed skandalem Pell otrzymał od papieża zadanie uporządkowania finansów Watykanu. Jego powrót następuje w momencie skandalu finansowego, który sprawił, że Franciszek w ubiegłym miesiącu zmusił do rezygnacji kardynała Angelo Becciu.

Ten ostatni jest oskarżany o sprzeniewierzenie watykańskich pieniędzy. Kardynał, który był jedną z najpotężniejszych postaci w hierarchii watykańskiej, zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom.