Papież poświęcił dzwony z Polski, które zabrzmią za granicą w obronie życia

Na prośbę polskiej Fundacji ŻYCIU TAK poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł „Głos Nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci – powiedział papież Franciszek 27 października na audiencji generalnej po poświęceniu dzwonów na Placu św. Piotra w Rzymie.