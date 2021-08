Papież Franciszek żartuje na temat stanu swojego zdrowia i dementuje plotki o abdykacji

Cała 1,5 godzinna rozmowa dla katolickiej rozgłośni radiowej Cope zostanie wyemitowana w środę. Jednak już wcześniej stacja udostępniła kilkuminutowy fragment wywiadu z Franciszkiem, który żartobliwie skomentował stan swojego zdrowia.

Na początku lipca kardynał Bergoglio trafił do rzymskiej Kliniki Gemelli, gdzie przeszedł operację usunięcia części jelita grubego, a następnie 10-dniową rehabilitację. Od tamtego czasu pojawiły się doniesienia mające świadczyć o tym, że Franciszek znajduje się w nie najlepszej dyspozycji, co miałoby go skłonić do rozważań na temat ustąpienia z funkcji.

- Wciąż żyję. - odpowiedział na pytanie o swoje samopoczucie. - Za każdy razem, gdy papież zachoruje podnosi się wiatr lub huragan konklawe. - dodał.

W czasie rozmowy z radiem należącym do Konferencji Episkopatu Hiszpanii Franciszek przyznał jednocześnie, że po raz kolejny został uratowany przez pielęgniarza.