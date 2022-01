Papież Franciszek ujawnił, na co choruje. "Nie wiem, dlaczego i mnie to spotkało" OPRAC.: Hubert Rabiega

Papież Franciszek. Fot. pxhere.com

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek przyznał, że ma problemy z chodzeniem. Według diagnozy lekarzy odpowiada za to stan zapalny więzadła w prawym kolanie. - Powiedzieli, że to się przytrafia ludziom starszym, więc nie wiem, dlaczego i mnie to spotkało - zażartował Franciszek.