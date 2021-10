Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 9.10.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

9.10.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Synod daje nam szansę stania się Kościołem słuchającym: zatrzymania zwyczajnego rytmu życia, wyciszenia niepokojów duszpasterskich, aby zatrzymać się i słuchać. #KościółSłuchający. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Przeżyjmy tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, który daje nam szansę stać się Kościołem synodalnym: miejscem otwartym, gdzie wszyscy czują się jak w domu i są zaangażowani. #Synod #KościółSłuchający

Synodalność wyraża styl Kościoła. Słowo „synod” zawiera wszystko to, co niesie w sobie określenie: „podążać razem”. Jest to ruch będący skutkiem posłuszeństwa Duchowi Świętemu pozostającego reżyserem historii, w której wszyscy są bohaterami. #Synod

Rozpoczyna się proces synodalny „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”. Został on pomyślany jako dynamizm wzajemnego słuchania, włączający cały lud Boży. #Synod

Aby narody stawały się braćmi, do nieba musi nieustannie wznosić się modlitwa, a jedno słowo nie może przestać rozbrzmiewać na ziemi: #pokój. #BraterstwoDlaPrzyszłości https://t.co/0ob917sjjU

Jesteśmy na tej drodze, aby budować pokój w imię Boga, traktując wszystkich jak braci. Nawet jeśli są osoby, które chcą dzielić i wywoływać konflikty, to my wierzymy w znaczenie wspólnej drogi do #pokoju: zawsze razem, nigdy przeciwko sobie. #BraterstwoDlaPrzyszłości

Dzisiaj Kościół obchodzi święto #MatkiBożejRóżańcowej. W tym miesiącu październiku zapraszam was do odmawiania tej modlitwy, pozwalając się prowadzić przez Maryję do Jej syna Jezusa.

9 października rozpocznie się nowa droga synodalna. #Módlmysięwspólnie, aby refleksje i dyskusje tego Zgromadzenia mogły nam pomóc w odkryciu bycia Ludem Bożym, który wędruje razem, słuchając wszystkich. #Synod #KościółSłuchający

Wolność jest prawdziwa w stopniu, w jakim przemienia życie osoby i ukierunkowuje je na dobro. #AudiencjaOgólna

Jeśli chcemy świata bardziej braterskiego, musimy wychować młode pokolenia do uznania, docenienia oraz miłowania każdej osoby, niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka. #GlobalnyPaktEdukacyjny

Dzisiaj, w Światowym Dniu #Nauczyciela, chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim nauczycielom oraz zapewnić o naszym zainteresowaniu edukacją. #GlabalnyPaktEdukacyjny

Spojrzenie współzależności i dzielenia się, siła miłości i powołanie do szacunku. Oto trzy klucze przyświecające naszej pracy nad troską o wspólny dom. #Faiths4COP26 https://t.co/YVZSBTV2Hz

#COP26 w Glasgow jest wezwaniem do udzielenia skutecznych odpowiedzi na kryzys ekologiczny i na kryzys wartości, który przeżywamy, do ofiarowania nadziei przyszłym pokoleniom: towarzyszmy mu naszą duchową bliskością! #Faiths4COP26

Troska o nasz wspólny dom jest także powołaniem do szacunku: szacunku dla stworzenia, szacunku dla bliźniego, szacunku dla nas samych oraz szacunku w stosunku do Stwórcy. #CzasStworzenia

Wspólnie ze św. #FranciszkiemzAsyżu chwalimy Cię Ojcze ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, które wyszły z Twojej potężnej ręki. Są Twoje i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości. Laudato si’! #CzasStworzenia

#MódlmySięWspólnie o dar pokoju dla umiłowanej Birmy, aby ręce mieszkańców tego kraju nie musiały już ocierać łez bólu i śmierci, ale mogły złączyć się we wspólnym pokonywaniu trudności i pracy na rzecz pokoju.

#EwangeliaDnia (Mk 10, 2-16) mówi nam, że Jezus jest bardzo czuły wobec maluczkich. Sytuacje, które ujawniają naszą kruchość, są uprzywilejowanymi okazjami do doświadczenia Jego miłości: w chwilach mrocznych czułość Boga wobec nas staje się jeszcze bardziej obecna.

Ubóstwo w duchu jest drogą do pełni osób i społeczeństw: prowadzi do wykorzystania bogactw, technologii i talentów dla integralnego rozwoju człowieka, dla wspólnego dobra, sprawiedliwości społecznej i troski o nasz wspólny dom. #Błogosławieństwa

Wam, ludzie młodzi, powierzam raz jeszcze zadanie wprowadzania braterstwa do ekonomii. Nigdy bardziej niż teraz nie odczuwaliśmy potrzeby obecności młodych ludzi, którzy dzięki nauce i doświadczeniu, potrafią udowodnić, że istnieje inna ekonomia. #EoF2021

#AniołowieStróżowie pomagają nam w życiu i wskazują drogę: anioł jest dla nas codziennym przewodnikiem prowadzącym do spotkania z Ojcem.