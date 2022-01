Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 9.01.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Kiedy modlimy się, Ojciec mówi do nas, jak do Jezusa w #DzisiejszejEwangelii: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym” (Łk 3,22). Nasze bycie dziećmi rozpoczęło się w dniu naszego Chrztu, który zanurzył nas w Chrystusie i uczynił umiłowanymi dziećmi Ojca. #ChrzestPański

#DzisiejszaEwangelia przedstawia nam #ChrzestPański. On będąc Synem Bożym i Mesjaszem, idzie nad brzeg Jordanu i przyjmuje chrzest: staje w kolejce z grzesznikami, dzieli ich los, schodzi do rzeki, jak w zranione dzieje ludzkości, aby je uzdrowić.

Pan czyni cuda z małymi, z tym, kto nie uważa się za wielkigo, lecz w życiu daje wielką przestrzeń Bogu. On rozciąga swoje miłosierdzie nad tym, kto w Nim pokłada ufność i wywyższa pokornych.

Magowie wracają «inną drogą» (Mt 2, 12): prowokują nas do podjęcia nowych dróg. Kreatywność Ducha Świętego, zawsze czyni nowe rzeczy. #ObjawieniePańskie

Magowie, po dotarciu do miejsca przeznaczenia padają na twarz i adorują Dzieciątko. Podróż wiary znajduje impuls i spełnienie jedynie w obecności Boga. Nie zapominajmy o adoracji, zatrzymujmy się przed Eucharystią, pozwólmy się przemienić Jezusowi. #ObjawieniePańskie

Magowie, w Jerozolimie pytają: pytają, gdzie jest Dzieciątko. Uczą nas, że trzeba zadawać pytania, słuchać uważnie pytań serca, sumienia, bo tak często przemawia Bóg, który zwraca się do nas bardziej z pytaniami niż z odpowiedziami. #ObjawieniePańskie

Dając nam swojego Syna Jezusa, Bóg ofiarowuje braterstwo opierające się na prawdziwej miłości, zdolnej do spotkania z innym, do współodczuwania jego cierpień, zbliżenia się i otoczenia go troską, także jeśli nie jest z mojej rodziny, z mojego narodu, z mojej wspólnoty religijnej.