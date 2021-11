Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 6.11.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Pasja. Serce Chrystusa, pełne pasji, rozdarte dla nas na krzyżu, płonie zranione miłością. W czułości i bólu to Serce objawia, co jest pasją Boga: człowiek.

Pamięć. Przypominać oznacza „powracać do serca” (wł. ricordare, gra słów z łac. cor - serce). Pielęgnujmy pamięć o tych, którzy nas kochali, troszczyli się o nas, podtrzymywali nas. Serce Jezusa przypomina nam, że niezależnie od tego, co nas w życiu spotyka, jesteśmy kochani.

Kiedy jesteśmy kuszeni do złego osądzania innych, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad naszą własną kruchością. Dobrze jest zapytać siebie, co nami kieruje w upominaniu brata lub siostry i czy nie popełniamy w jakiś sposób tych samych błędów. #AudiencjaOgólna

W Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność pomiędzy tymi, którzy przeszli do innego życia a nami, pielgrzymami w tym życiu: nasi drodzy zmarli nadal troszczą się o nas z Nieba. Oni modlą się za nas i my modlimy się za nich. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych #WierniZmarli

Myślę o Haitańczykach, żyjących w warunkach urągających wszelkim normom. Zwracam się do przywódców narodów, aby wspierali ten kraj i nie pozostawiali go samemu sobie. Tak wiele cierpienia i bólu jest na tej ziemi… #MódlmySięWspólnie za mieszkańców Haiti, nie opuszczajmy ich.

Teraz jest czas wielkich marzeń, przemyślenia naszych priorytetów –tego, co cenimy, czego pragniemy, do czego dążymy– rozważenia naszej przyszłości i zobowiązania się do działania każdego dnia zgodnie z tym, co sobie wymarzyliśmy. Teraz nadszedł czas, aby działać wspólnie. #COP26