Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 3.06.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

3.06.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Prosimy Pana o wiele rzeczy, ale często zapominamy prosić Go o to, co najważniejsze i co On chce nam dać: Ducha Świętego, to znaczy moc, by miłować. Bo bez miłości cóż zaoferujemy światu?. ”