Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 25.12.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 25.12.2021 na Tweeterze: „Oto, o co prosić Jezusa w #BożeNarodzenie: o łaskę maleńkości. „Panie, naucz nas kochać maleńkość. Pomóż nam zrozumieć, że jest to droga do prawdziwej wielkości”. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Oto, o co prosić Jezusa w #BożeNarodzenie: o łaskę maleńkości. „Panie, naucz nas kochać maleńkość. Pomóż nam zrozumieć, że jest to droga do prawdziwej wielkości”.

Siostro, bracie, jeśli, tak jak w Betlejem, ogarnia cię ciemność nocy, jeśli rany, które nosisz, krzyczą: „nic nie znaczysz!”,tej nocy Bóg odpowiada i mówi do ciebie:„Kocham cię takiego, jakim jesteś. Stałem się mały dla ciebie. Zaufaj mi i otwórz mi swoje serce”. #BożeNarodzenie

Tej Nocy rozbłysło światło. Jest to łagodny blask, który przypomina nam, że w naszej małości jesteśmy umiłowanymi dziećmi światłości (1 Tes 5, 5). Radujmy się, bo nikt nigdy nie zgasi tego światła Jezusa, które od tej nocy jaśnieje w świecie. #BożeNarodzenie

Niech to będzie prawdziwie #BożeNarodzenie, nie zapomnijmy o tym: Bóg przychodzi, aby być pośród nas i wzywa do otoczenia troską braci i sióstr, szczególnie najbardziej biednych, słabych i kruchych, których pandemia naraża na jeszcze większą marginalizację.

Pozwólmy ewangelizować się pokorze #BożegoNarodzenia, żłóbka, ubóstwa oraz sposobowi, w jaki Syn Boży przyszedł na świat. Pozwólmy ewangelizować się pokorze Dzieciątka Jezus.

Oto lekcja #BożegoNarodzenia: pokora jest wielkim punktem wyjścia wiary, życia duchowego, świętości. Oby Pan udzielił nam tego daru.

Tajemnica #BożegoNarodzenia jest tajemnicą Boga, który przychodzi na świat drogą pokory.

Jest wiele Kościołów lokalnych, zgromadzeń zakonnych i organizacji katolickich, które są gotowe przyjąć i towarzyszyć migrantom w procesie pełnej integracji. Wystarczy tylko, aby kraje otworzyły swoje drzwi, drzwi serca! Nie zawiedźmy w to Boże Narodzenie!

Jezus jest imieniem i obliczem miłości Boga, który przyszedł zamieszkać pośród nas. Życzę, aby każdy z was nosił w sobie pragnienie szukania i radość odnalezienia Go podczas tego #BożegoNarodzenia.

Podejmijmy konkretne postanowienie, które dostosowane jest do naszej życiowej sytuacji, i realizujmy je, przygotowując się do tego #BożegoNarodzenia: zatelefonujmy do samotnej osoby, złóżmy wizytę starszemu lub choremu, zróbmy coś na rzecz potrzebującego…#Adwent

Czas #Adwentu służy zatrzymaniu się i zapytaniu siebie, jak przygotować #BożeNarodzenie. Jesteśmy pochłonięci wieloma przygotowaniami prezentów i rzeczy, które przemijają, a zapytajmy siebie, co uczynić dla Jezusa i dla innych!

Wyrażam moją bliskość z ludnością Filipin, dotkniętą silnym tajfunem, który spowodował wiele ofiar śmiertelnych i zniszczył wiele domów. Niech Santo Niño – Święte Dzieciątko przyniesie pocieszenie i nadzieję najbardziej dotkniętym rodzinom. #Módlmysięwspólnie

Pierwszym gestem miłości względem bliźniego jest podarowanie mu naszego pogodnego i uśmiechniętego oblicza, przekazanie mu radości Jezusa, tak jak to uczyniła Maryja względem Elżbiety. #DzisiejszaEwangelia (Łk 1, 39-45)

Spójrzmy w oczy odrzuconym, których spotkamy, pozwólmy, by nas prowokowały twarze dzieci, synów i córek zdesperowanych migrantów. Pozwólmy poruszyć się ich cierpieniu, aby przełamać naszą obojętność. #DzieńMigranta

Każdy etap życia jest czasem, aby wierzyć, mieć nadzieję i kochać.

Symbole #BożegoNarodzenia, szczególnie szopka i choinka, dają nam poczucie pewności, że nasze serca są pełne pokoju i radości z powodu Wcielenia, bo Bóg staje się bliski: zamieszkuje z nami, wypełnia nadzieją nasze dni.

Kiedy zbliżamy się do Bożego Narodzenia, uczmy się od Świętego Józefa pielęgnowania milczenia, w którym może zabrzmieć inne Słowo: to od Ducha Świętego, który w nas mieszka. #AudiencjaOgólna #BożeNarodzenie

Życie to czas decydujących wyborów. Trywialne wybory prowadzą do trywialnego życia, wielkie wybory zaś nadają życiu wielkość. Stajemy się tym, co wybieramy. Jeśli wybieramy Boga, z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej kochający, jeśli wybieramy miłość – coraz bardziej szczęśliwi.

#MódlmySięWspólnie za drogą Ukrainę, aby napięcia zostały rozwiązane poprzez dialog a nie za pomocą broni. Boli mnie to, że w tym roku na świecie wyprodukowano więcej broni niż w ubiegłym. Broń nie jest rozwiązaniem. Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą Ukrainie pokój.

„Co mamy czynić?” (Łk 3,10). Tym pytaniem #EwangeliaDnia przypomina nam, że życie stawia przed nami zadanie. Jest ono darem od Pana, który mówi do nas: dowiedz się, kim jesteś i pracuj, aby spełnić marzenie, którym jest twoje życie!