Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 25.09.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

25.09.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi! Modlimy się do Boga Najwyższego, aby po tym czasie próby nie było już „innych”, ale wielkie „my”, bogate różnorodnością. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Nie odwracajmy wzroku wobec cierpienia braci i sióstr, pozbawionych wolności i godności, ofiar współczesnego niewolnictwa. Prośmy Matkę Bożą Łaskawą, aby pomogła nam współpracować na rzecz ich wyzwolenia i przywrócenia im godnego życia.

Pomóżmy dzisiejszej Europie chorej na znużenie w odkryciu na nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa! https://t.co/8iU2xrNUVZ

Święty #OjciecPio z Pietrelciny poświęcił całe swoje życie na modlitwę i cierpliwe słuchanie braci. Niczym balsamem namaszczał ich cierpienia miłością Chrystusa. Naśladując jego heroiczny przykład, również i my możemy się stać narzędziem Bożej miłości do najsłabszych.

#MódlmySięWspólnie, prosząc Ducha Świętego, aby ziarna zasiane podczas podróży apostolskiej do Budapesztu i na Słowację przyniosły dobre owoce w Ludzie Bożym.

Święci są świadkami, którym oddajemy cześć i którzy na tysiące różnych sposobów przypominają nam o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Pośredniku między Bogiem a ludźmi. Przypominają nam, że także w naszym życiu, choć słabym i grzesznym, może zakwitnąć świętość. #ŚwiętyMateusz

Komu służyć przede wszystkim? Tym, którzy są w potrzebie, ale nie mają jak się odwdzięczyć. Przyjmując zmarginalizowanych, zapomnianych, przyjmujemy Jezusa, ponieważ On w nich żyje. W maluczkim, w ubogim, któremu służymy, czule obejmuje nas Bóg. #EwangeliaNaDziś

W #EwangeliaNaDziś (Mk 9, 30-37) Pan obala kryteria, które wyznaczają to, co naprawdę liczy się w życiu. Wielkość i sukces, w oczach Boga, mierzy się służbą. Nie tym, co masz, ale tym, co dajesz. Chcesz być kimś? Służ.

Nadzieja zachęca nas do uznania, że zawsze jest wyjście, że zawsze możemy zmienić kurs, że zawsze możemy coś uczynić dla rozwiązania problemów. #CzasDlaStworzenia #LaudatoSi’

Z tego, co dajemy, może wypływać życie i zdrowie dla innych, chorych i cierpiących, umacniając w ten sposób kulturę pomocy, daru, nadziei i życia. Społeczeństwo potrzebuje konkretnych gestów wielkodusznej miłości, aby ludzie zrozumieli, że życie jest święte. #WMDD

#Katecheza nie jest teoretycznym przekazem abstrakcyjnych teorii, których trzeba nauczyć się na pamięć. Musimy usilnie wskazywać to, co jest sercem katechizacji: Jezus Chrystus zmartwychwstały cię kocha i nigdy cię nie opuszcza!

Chciałbym osobiście podziękować tysiącom katechetek i katechetów na całym świecie. Towarzyszę wam moją modlitwą i apostolskim błogosławieństwem.

Społeczeństwo jest tym bardziej ludzkie, im bardziej potrafi się zatroszczyć o swych najsłabszych i cierpiących członków, czyniąc to skutecznie, ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu, aby nikt nie był sam, aby nikt nie czuł się opuszczony. #PatientSafetyDay

Poważnie zraniliśmy Ziemię, nasz wspólny dom. Jednakże mamy jeszcze powody do nadziei. Skutki aktualnego braku równowagi można ograniczyć poprzez nasze konkretne działania, tu i teraz. #CzasDlaStworzenia #DzieńOzonu

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi odbyć tę #PodróżApostolską. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy wspomagali ją na różne sposoby, zwłaszcza modlitwą. Noszę was wszystkich w moim sercu.

Patrząc na Matkę Bolesną otwórzmy się na wiarę, która staje się współczuciem, która czyni nas solidarnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Ta wiara, w stylu Boga, z pokorą i bez rozgłosu, łagodzi ból świata i wlewa zbawienie w zakamarki historii.

#MaryjaBolesna pod krzyżem, nie ucieka przed bólem. Pozostaje z obliczem naznaczonym łzami, ale z wiarą Tej, która wie, że w jej Synu Bóg przekształca ból i zwycięża śmierć. #PodróżApostolska

Aby życie było udane, potrzebne są miłość i heroizm. Spójrzmy na Jezusa, spójrzmy na Ukrzyżowanego: bezgraniczna miłość i odwaga, aby oddać życie do końca, bez półśrodków. #PodróżApostolska

Dzisiaj prawdziwa oryginalność, prawdziwa rewolucja, to bunt przeciwko kulturze tymczasowości, to wyjście poza instynkt i poza chwilowość, to miłość na całe życie i całym sobą. #PodróżApostolska

Nie bójcie się wyjść na spotkanie z tymi, którzy są zepchnięci na margines. Zobaczycie, że będziecie wychodzili na spotkanie Jezusa. On czeka na was tam, gdzie kruchość, a nie wygoda; gdzie służba, a nie władza. On tam jest. #PodróżApostolska