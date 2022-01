Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 25.01.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 25.01.2022 na Tweeterze: „Daj nam, Panie, odwagę przemiany naszych dróg, nawrócenia, pójścia za Twoją wolą, a nie za tym, co jest dla nas sprzyjające; do pójścia naprzód razem, ku Tobie, który wraz z Twoim Duchem chcesz uczynić nas jednością. #JednośćChrześcijan . ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Jak Szaweł przed spotkaniem z Chrystusem, musimy zmienić nasze drogi, odwrócić bieg naszych przyzwyczajeń i wygód, aby odnaleźć drogę, którą wskazuje nam Pan, drogę pokory, braterstwa i adoracji. #JednośćChrześcijan

Idźmy naprzód razem, wszyscy chrześcijanie, w poszukiwaniu Boga, z odwagą i konkretnie. Wpatrujmy się w Jezusa (Hbr 12,2) i trzymajmy się mocno siebie nawzajem w #modlitwa, jedni za drugich. #JednośćChrześcijan

Jesteśmy na drodze ku coraz pełniejszej komunii, prowadzeni przez łagodne światło Boga, które rozprasza ciemności podziałów i kieruje nas ku #JednośćChrześcijan. Świat potrzebuje światła Pana, które świeci tylko w miłości, w komunii.

Jedynie zwracając uwagę na to, kogo słuchamy, czego i jak słuchamy, możemy wzrastać w sztuce komunikacji, której centrum nie jest teoria czy technika, ale zdolność serca, która umożliwia bliskość. #ŚDŚP https://t.co/WHUtv3SOcr

Z niepokojem śledzę wzrost napięć, które grożą zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Dlatego też proponuję, aby najbliższa środa, 26 stycznia, była dniem modlitwy o pokój.

#Słowo Boże jest światłem przewodnim na drodze synodalnej, która rozpoczęła się w całym Kościele. Angażując się w słuchanie siebie nawzajem, z uwagą i rozeznaniem, wsłuchujmy się wspólnie w Słowo Boże i Ducha Świętego. #Synod

Mocą Ducha Świętego, Słowo Boże zamieszkało między nami i chce w nas przebywać, aby wypełnić nasze oczekiwania i uleczyć nasze rany. #NiedzielaSłowaBożego https://t.co/iv16zelP8t

Słowo Boże karmi i odnawia wiarę: umieśćmy je na nowo w centrum modlitwy i życia duchowego! #NiedzielaSłowaBożego

W centrum życia świętego ludu Bożego i drogi wiary nie jesteśmy my, z naszymi słowami. W centrum jest Bóg ze swoim Słowem. #NiedzielaSłowaBożego

Prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię; by zamknąć telefon komórkowy i otworzyć Ewangelię. To sprawi, że poczujemy, iż Pan jest blisko nas i doda nam odwagi na drodze życia. #SłowoBoże

#JednościChrześcijan nie osiąga się przez akceptację jakichś wspólnych wartości, ale przez wspólne działanie na rzecz tych, którzy zbliżają nas do Pana: ubogich, ponieważ Jezus jest w nich obecny (Mt 25, 40). Dzielenie się miłością pomaga nam iść szybciej.

Słowo zbliża nas do Boga. Weźmy je zawsze ze sobą do miejscu, gdzie będziemy pamiętali codziennie je czytać, aby wśród wielu słów, które docierają do naszych uszu, dotarło do serca kilka wersetów #SłowaBożego.

Upragniona przez Jezusa jedność, która z pewnością wymaga dojrzałej wolności zdecydowanych wyborów, wyrzeczeń i ofiar, jest przesłanką, aby świat uwierzył (J 17, 21). #Modlitwa #JednośćChrześcijan

Modlić się wspólnie, jedni za drugich, i pracować razem w miłości, jedni z drugimi, na rzecz tego świata, który Bóg tak bardzo kocha: to jest najbardziej konkretna droga do pełnej #JednościChrześcijan.

#MódlmysięWspólnie dzisiaj za tych, którzy są w więzieniu. Niech dosięgnie ich czułość Boga w ich drodze poprawy i powrotu do społeczeństwa, oraz wzbudzi w każdym z nas silne pragnienie nawrócenia. #Audiencjaogólna

Czułość nie jest czymś emocjonalnym lub sentymentalnym: jest doświadczeniem bycia kochanym i przyjętym w naszym ubóstwie oraz nędzy, czyli przekształconym przez miłość Boga. #Audiencjaogólna

Jak Trzej Królowie, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby oddać cześć Królowi i Mesjaszowi, my chrześcijanie, w różnorodności naszych wyznań i tradycji, jesteśmy w drodze do pełnej jedności. #Módlmysięrazem i patrzymy na Jezusa, naszego jedynego Pana. #Jednośćchrześcijan

Pierwszym znakiem, którego dokonuje Jezus, nie jest nadzwyczajne uzdrowienie czy cud w świątyni jerozolimskiej, lecz gest, który wychodzi naprzeciw prostej i konkretnej potrzebie zwykłych ludzi. W ten sposób lubi działać Bóg. #Ewangeliadnia (J 2,11)

Brak miłości jest przyczyną bycia nieszczęśliwym, ponieważ tylko miłość nasyca serce.