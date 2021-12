Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 23.12.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Jest wiele Kościołów lokalnych, zgromadzeń zakonnych i organizacji katolickich, które są gotowe przyjąć i towarzyszyć migrantom w procesie pełnej integracji. Wystarczy tylko, aby kraje otworzyły swoje drzwi, drzwi serca! Nie zawiedźmy w to Boże Narodzenie!

Jezus jest imieniem i obliczem miłości Boga, który przyszedł zamieszkać pośród nas. Życzę, aby każdy z was nosił w sobie pragnienie szukania i radość odnalezienia Go podczas tego #BożegoNarodzenia.

Podejmijmy konkretne postanowienie, które dostosowane jest do naszej życiowej sytuacji, i realizujmy je, przygotowując się do tego #BożegoNarodzenia: zatelefonujmy do samotnej osoby, złóżmy wizytę starszemu lub choremu, zróbmy coś na rzecz potrzebującego…#Adwent