Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 21.12.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Czas #Adwentu służy zatrzymaniu się i zapytaniu siebie, jak przygotować #BożeNarodzenie. Jesteśmy pochłonięci wieloma przygotowaniami prezentów i rzeczy, które przemijają, a zapytajmy siebie, co uczynić dla Jezusa i dla innych!

Pierwszym gestem miłości względem bliźniego jest podarowanie mu naszego pogodnego i uśmiechniętego oblicza, przekazanie mu radości Jezusa, tak jak to uczyniła Maryja względem Elżbiety. #DzisiejszaEwangelia (Łk 1, 39-45)

Spójrzmy w oczy odrzuconym, których spotkamy, pozwólmy, by nas prowokowały twarze dzieci, synów i córek zdesperowanych migrantów. Pozwólmy poruszyć się ich cierpieniu, aby przełamać naszą obojętność. #DzieńMigranta

Kiedy zbliżamy się do Bożego Narodzenia, uczmy się od Świętego Józefa pielęgnowania milczenia, w którym może zabrzmieć inne Słowo: to od Ducha Świętego, który w nas mieszka. #AudiencjaOgólna #BożeNarodzenie

Życie to czas decydujących wyborów. Trywialne wybory prowadzą do trywialnego życia, wielkie wybory zaś nadają życiu wielkość. Stajemy się tym, co wybieramy. Jeśli wybieramy Boga, z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej kochający, jeśli wybieramy miłość – coraz bardziej szczęśliwi.