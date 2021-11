Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 2.11.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 2.11.2021 na Tweeterze: „W Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność pomiędzy tymi, którzy przeszli do innego życia a nami, pielgrzymami w tym życiu: nasi drodzy zmarli nadal troszczą się o nas z Nieba. Oni modlą się za nas i my modlimy się za nich. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych #WierniZmarli. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

W Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność pomiędzy tymi, którzy przeszli do innego życia a nami, pielgrzymami w tym życiu: nasi drodzy zmarli nadal troszczą się o nas z Nieba. Oni modlą się za nas i my modlimy się za nich. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych #WierniZmarli

Nie bój się mierzyć wyżej, pozwól się kochać i wyzwalać przez Boga. Nie bój się powierzyć prowadzeniu przez Ducha Świętego. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski. #PowszechneUświęcenie

Nie obawiaj się świętości. Nie odbierze ci sił, życia ani radości. Całkiem przeciwnie, ponieważ dojdziesz do bycia tym, kim zaplanował Ojciec, kiedy cię stworzył i będziesz wierny samemu twojej istocie. #PowszechneUświęcenie

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, razem z tą nieprzebraną rzeszą świętych kobiet i mężczyzn, którzy zamieszkują ziemię i oddają swoim życiem chwałę Bogu! #WszystkichŚwiętych

Święci, którzy często w oczach świata liczą się niewiele, w rzeczywistości są tymi, którzy go podtrzymują, nie orężem pienądza i władzy, ale orężem #modlitwy. #WszystkichŚwiętych

Myślę o Haitańczykach, żyjących w warunkach urągających wszelkim normom. Zwracam się do przywódców narodów, aby wspierali ten kraj i nie pozostawiali go samemu sobie. Tak wiele cierpienia i bólu jest na tej ziemi… #MódlmySięWspólnie za mieszkańców Haiti, nie opuszczajmy ich.

Teraz jest czas wielkich marzeń, przemyślenia naszych priorytetów –tego, co cenimy, czego pragniemy, do czego dążymy– rozważenia naszej przyszłości i zobowiązania się do działania każdego dnia zgodnie z tym, co sobie wymarzyliśmy. Teraz nadszedł czas, aby działać wspólnie. #COP26

Słowo Boże trzeba powtarzać, przyswajać i strzec. Musi ono dotrzeć do każdej dziedziny naszego życia, zaangażować – jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii – całe serce, duszę, umysł i wszystkie siły (Mk 12, 28). Musi w nas rezonować.

Budujmy miasta, które zachowując swoją tożsamość kulturową i religijną, będą otwarte na różnice i będą potrafiły docenić je jako znak ludzkiego braterstwa. #FratelliTutti #ŚwiatowyDzieńMiast

Kiedy się modlimy, nie czynimy tego nigdy sami: nawet jeśli o tym nie myślimy, jesteśmy zanurzeni w majestatycznej rzece wezwań, która nas poprzedza i która idzie po nas. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych

Zmianom klimatycznym można stawić czoła jedynie poprzez globalną współodpowiedzialność, solidarność opartą na sprawiedliwości, dzielenie wspólnego losu, świadomość bycia jedną rodziną ludzką i istnienia Bożego planu dla świata. #Faiths4COP26

Duch Święty, który wypływa z Paschy Jezusa, jest zasadą życia duchowego. To On przemienia serca: nie nasze uczynki, ale działanie Ducha Świętego w nas! #AudiencjaGeneralna

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść naprzód przez życie z Jego ufnością, to znaczy z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. To podążanie drogą Mistrza, który przyszedł, aby służyć, a nie aby Mu służono (Mk 10, 45).

Wyrażam swoją bliskość z tysiącami migrantów i uchodźców w Libii: nigdy o was nie zapomnę; słyszę wasze wołanie i modlę się za was.Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za tych naszych braci i siostry,którzy od zbyt wielu lat są ofiarami tej dramatycznej sytuacji #MódlmysięWspólnie

"Jezu, zmiłuj się nade mną!". Uczyńmy tę modlitwę naszą własną. Powtarzajmy ją. Jezusa trzeba prosić o wszystko, ponieważ może wszystko. On nie może się doczekać, aby wlać swą łaskę i radość do naszych serc. #EwangeliaNaDziś

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 46-52) jaśnieje wiara Bartymeusza, niewidomego żebraka. Prosi o wszystko Tego, który może wszystko dać: „zmiłuj się nade mną!". Nie prosi o jakąś łaskę, ale pokazuje Panu swoje serce: błaga o miłosierdzie dla siebie, dla swojego życia.

Nie zapominajcie o tym, co powiedział św. #JanPawełII: „Bądźcie czujni, aby nic was nie odłączyło od miłości Chrystusa. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga.”

#Modlitwa chrześcijańska zaszczepia w ludzkim sercu niezwyciężoną nadzieję: jakiekolwiek doświadczenie pojawi się na naszej drodze, miłość Boża może obrócić je w dobro.

Prawdziwa wolność – wolność w Chrystusie – nie szuka własnej korzyści, ale kieruje się miłością i wyraża się w służbie innym, szczególnie ubogim. Miłość czyni nas wolnymi, prowadzi do wyboru i czynienia dobra, pobudza nas do służby. #AudiencjaOgólna

Przyjdź Duchu Święty miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, Duchu Święty, odnów święty Lud wierny Boga. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, odnów oblicze ziemi! #Synod #KościółSłuchający https://t.co/f812J56XjV

ZOBACZ KONIECZNIE Młodociani mordercy. Te dzieci zabijały z zimną krwią