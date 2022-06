Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 20.06.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

20.06.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. #WorldRefugeeDay #migranci #uchodźcy. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. #WorldRefugeeDay #migranci #uchodźcy

Nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim. Chciałbym, aby w każdym z was pozostało pytanie: co ja dzisiaj robię dla narodu ukraińskiego? Czy się modlę? Czy daję siebie? Czy staram się zrozumieć? Niech każdy odpowie sobie we własnym sercu.

Przyłączam się do apelu biskupów #Myanmar, aby społeczność międzynarodowa nie zapominała o mieszkańcach Birmy, aby szanowano godność ludzką i prawo do życia, a także miejsca kultu, szpitale i szkoły.

W Ciele i Krwi Chrystusa odnajdujemy Jego obecność, Jego życie oddane za każdego z nas. On nie tylko pomaga nam, abyśmy mogli iść dalej, ale daje nam samego siebie: wkracza w nasze sprawy, w naszą samotność, przywraca nam sens i entuzjazm. #BożeCiało

Bóg czyni siebie małym, jak kawałek chleba i dlatego właśnie potrzebne jest wielkie serce, aby móc Go rozpoznać, uwielbić i przyjąć.

Jezus zna nasze zalety oraz nasze wady i jest zawsze jest gotowy zatroszczyć się o nas, żeby uleczyć rany naszych błędów obfitością swojej łaski.

Jezus przemawia w milczeniu w tajemnicy Eucharystii i za każdym razem przypomina nam, że pójście za Nim oznacza wyjście poza samych siebie i nietraktowanie naszego życia jako naszej własności, lecz uczynienie go darem dla Niego i dla innych.

Proszę, nie zapominajmy o udręczonym wojną narodzie ukraińskim. Nie przyzwyczajajmy się do życia tak, jakby wojna była czymś odległym. #MódlmysięWspólnie za ten naród, który bardzo cierpi i który przeżywa prawdziwe męczeństwo.

Starsi, którzy zachowują zdolność uzdrawiania, pocieszania, wstawiania się za swoimi braćmi i siostrami są być może najwznioślejszym świadectwem wdzięczności, towarzyszącej wierze. #BłogosławieństwoCzasu

Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek się nie spojrzymy , widzimy, że przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze. #ŚwiatowyDzieńUbogich https://t.co/hVXiFXRLmE

Jezus streścił swoje przykazania w tym jednym: «miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem» (J 15, 12). Miłować jak miłuje Chrystus oznacza oddać się na służbę braciom – szczególnie najbardziej potrzebującym, ze wszystkim czym jesteśmy i co posiadamy.

Zawsze myślę w swoim sercu o narodzie ukraińskim, dotkniętym wojną. Niech upływający czas nie ostudzi naszego żalu i naszego zatroskania o tych udręczonych ludzi. Proszę, nie przyzwyczajajmy się do tej tragicznej rzeczywistości! #Módlmysięwspólnie

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Zaangażujmy się wszyscy w wyeliminowanie tej plagi, aby żadne dziecko nie było pozbawione swoich podstawowych praw i nie było zmuszane do pracy. #KoniecPracyDzieci

Kochać to nie tylko chcieć dobra i czynić dobro, ale przede wszystkim, u podstaw, przyjmować innych, robić miejsce dla innych, dawać innym przestrzeń.

#TrójcaŚwięta uczy nas, że jedna osoba nigdy nie może istnieć bez drugiej. Nie jesteśmy wyspami, jesteśmy w świecie, aby żyć na obraz Boży: otwarci, potrzebujący innych i potrzebujemy pomagać innym.

Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie: „Abba, Ojcze, Tatusiu”. To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi.

Równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia i środków do życia. Afryka nie może pozostać w tyle. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni. @WTO #MC12

Przyłączam się do Panamerykańskiego i Panafrykańskiego Komitetu Praw Społecznych, wzywając @WTO do podjęcia kroków w celu zapewnienia dostępu do szczepionek Covid-19 dla wszystkich, a zwłaszcza dla mieszkańców Afryki. #MC12

Niech akcja #DługaNocKościołów, która odbywa się w wielu miejscach kultu w niektórych krajach europejskich, będzie momentem spotkania i zapali w ciemnościach nocy wiele świateł nadziei.

Duch Święty uzdalnia nas do dostrzegania obecności Boga i Jego działania nie w rzeczach wielkich, w krzykliwych formach zewnętrznych, w pokazach siły, ale w małości i słabości.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!