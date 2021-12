Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 15.12.2021 - o czym napisał papież Franciszek? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

15.12.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Kiedy zbliżamy się do Bożego Narodzenia, uczmy się od Świętego Józefa pielęgnowania milczenia, w którym może zabrzmieć inne Słowo: to od Ducha Świętego, który w nas mieszka. #AudiencjaOgólna #BożeNarodzenie. ”