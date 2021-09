Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 14.09.2021 - o czym napisał papież Franciszek? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

Papież Franciszek napisał 14.09.2021 na Tweeterze: „Krzyż był narzędziem śmierci, a jednak z niego wyszło życie. Był tym, na co nikt nie chciał patrzeć, a jednak objawił nam piękno Bożej miłości. Dlatego czci go święty Lud Boży i dlatego liturgia celebruje go w dzisiejsze święto. #PodwyższenieKrzyża. ”