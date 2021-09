Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 13.09.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Cyryl i Metody byli wynalazcami nowych języków służących przekazywaniu Ewangelii, kreatywnymi tłumaczami orędzia chrześcijańskiego. Czyż nie jest to najpilniejsze zadanie Kościoła: znaleźć nowe „alfabety” dla głoszenia wiary? #PodróżApostolska

Nikt nie może się wyizolować, ani jako jednostka, ani jako naród. Pielęgnujcie piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło. #PodróżApostolska https://t.co/i3Gd4I4a7b

Nie wystarczą dobrze zorganizowane i sprawne struktury, by uczynić współistnienie ludzi dobrym. Potrzebny jest smak solidarności. Społeczeństwo odzyskuje smak dzięki bezinteresownej szczodrości tych, którzy poświęcają się dla innych. #PodróżApostolska

Niech święci Cyryl i Metody, prekursorzy #ekumenizmu, pomagają nam dążyć do pojednania odmienności w Duchu Świętym; do jedności, która nie będąc jednolitością, byłaby znakiem i świadectwem wolności Chrystusa Pana. #PodróżApostolska

Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako Chleb łamany, jako Miłość ukrzyżowaną i dawaną. #KongresEucharystyczny #Budapeszt https://t.co/NKkjAcwmel

„Krzyż Misyjny” jest symbolem tego #KongresuEucharystycznego: niech prowadzi was do głoszenia swoim życiem wyzwalającej Ewangelii o bezgranicznej czułości Boga wobec wszystkich. W dzisiejszym głodzie miłości jest ona pokarmem, na który człowiek oczekuje.

Dzisiaj Pan, kierując swój wzrok na każdego z nas, zadaje nam osobiste pytanie: „Za kogo mnie tak naprawdę uważasz?” Jest to pytanie, które domaga się nie tylko dokładnej odpowiedzi, zaczerpniętej z katechizmu, ale odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. #EwangeliaNaDziś

Prawdziwa religijność polega na oddawaniu czci Bogu i miłowaniu bliźniego. Bardziej niż do udowadniania czegokolwiek, my, wierzący, jesteśmy powołani do ukazywania ojcowskiej obecności Ojca Niebieskiego poprzez naszą zgodę na Ziemi. #G20InterfaithForum