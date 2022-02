Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 12.02.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Tweet papieża Franciszka z 12.02.2022: „Dzieci-żołnierze są okradane z dzieciństwa, niewinności, przyszłości, a często nawet z życia. Każde z nich jest wołaniem, które wznosi się do Boga i oskarża dorosłych, którzy włożyli broń w ich małe rączki. #DzieńCzerwonejRęki. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

W ujęciu chrześcijańskim najsłabsi nie są postrzegani jako ciężar czy problem, ale jako bracia i siostry, którym należy towarzyszyć i o których należy się troszczyć.

Bliskość jest niczym drogocenny balsam, daje wparcie i pocieszenie tym którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie przeżywamy bliskość jako przejaw miłości Jezusa Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, który przez swe współczucie stał się bliski dla każdego człowieka.

Błagajmy nadal Boga pokoju, aby napięcia i groźby wojny zostały przezwyciężone poprzez poważny dialog. Nie zapominajmy, że wojna jest szaleństwem!

Czułość wobec osoby starszej wyraża tę samą nadzieję, co pieszczota dziecka, ponieważ początek życia i jego koniec są zawsze tajemnicą; tajemnicą, którą należy szanować, towarzyszyć jej, troszczyć się o nią i kochać.

Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy. To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolność do dzielenia się, nie pozostawania obojętnym na potrzeby innych. #AudiencjaOgólna

We wspomnienie św. Józefiny Bakhity #Módlmysięwspólnie za ofiary handlu ludźmi, zbrodni, która najbardziej dotyka kobiety i dziewczęta. Angażujmy się razem na rzecz ekonomii troski i w obalanie wszelkich nierówności. #PrayAgainstTrafficking

Handel ludźmi jest przemocą! Przemoc, z powodu której cierpi każda kobieta i każda dziewczynka, jest otwartą raną w ciele Chrystusa, w ciele całej ludzkości, jest głęboką raną, która dotyka także każdego z nas. #PrayAgainstTrafficking

Kryzys wiary w naszym życiu i w naszych społeczeństwach ma związek z zanikiem pragnienia Boga, z uśpieniem ducha, z przywyknięciem do zadowalania się życiem z dnia na dzień, bez zadawania sobie pytania, czego Bóg od nas chce. Zapomnieliśmy o wznoszeniu spojrzenia ku Niebu.

Pan wsiada do łodzi naszego życia, kiedy nie mamy niczego, co moglibyśmy Mu zaoferować. Wchodzi w nasze pustki i wypełnia je swoją obecnością. Posługuje się naszą nędzą, by głosić swoje miłosierdzie. #Ewangeliadnia (Łk 5, 1-11)

Często, jak Piotr w #Ewangeliadnia (Łk 5, 1-11), przeżywamy rozczarowanie tym, że nasze starania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jednak właśnie ta pusta łódź, symbol naszej nieudolności, staje się mównicą, z której Jezus głosi Słowo.

Łaska Boża jest dana wszystkim; a wielu, którzy na tej ziemi są ostatnimi, w niebie będzie pierwszymi (por. Mk 10, 31).

Dziękuję wszystkim, którzy podejmują wysiłki z przekonaniem, że można żyć w harmonii i pokoju, świadomi potrzeby bardziej braterskiego świata, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga: braćmi i siostrami. #DzieńLudzkiegoBraterstwa

Droga braterstwa jest długa i trudna, ale jest nadzieją ocalenia dla ludzkości. W mrocznych czasach, logice konfliktu przeciwstawmy braterstwo. @alimamaltayeb #DzieńLudzkiegoBraterstwa

Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia jedynego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju, które pomoże wszystkim przezwyciężać uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej przyjazne i integrujące.

Niekiedy grozi nam, że będziemy myśleć o naszej konsekracji w kategoriach osiągnięć, celów, sukcesów. Lecz nie tego oczekuje Duch Święty. Pragnie On, byśmy pielęgnowali codzienną wierność i byli posłuszni w małych rzeczach, które zostały nam powierzone. #ŻycieKonsekrowane

To nie jest czas na perswazyjne i przekonujące wywody; jest to przede wszystkim czas świadectwa, ponieważ, podczas gdy apologia dzieli, piękno życia pociąga. Bądźcie świadkami, którzy pociągają!

Na mocy chrztu należymy do Chrystusa. Zostaliśmy włączeni do nieprzemijającej wspólnoty z Bogiem i między sobą. To chrzest jest źródłem wszelkiej formy konsekracji, a także siły, która pozwala nam wyzbyć się światowości.

Jesteście na świecie, aby dawać świadectwo, że Bóg go kocha i błogosławi mu. Jesteście konsekrowani dla świata, który oczekuje waszego świadectwa, aby dojść do wolności, która daje radość, ożywia nadzieję, przygotowuje przyszłość.

Święci są przyjaciółmi, z którymi możemy nawiązać relacje przyjaźni. Wszyscy potrzebujemy przyjaciół, którzy pomogą nam przejść przez życie. To jest ufność, która nas ożywia, gdy zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia. #AudiencjaGeneralna

