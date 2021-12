Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 1.12.2021 - o czym napisał papież Franciszek? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

Tweet papieża Franciszka z 1.12.2021: „Jutro udam się na Cypr i do Grecji, aby odwiedzić te kraje bogate w historię, duchowość i kulturę. Będzie to podróż do źródeł wiary apostolskiej i braterstwa między chrześcijanami różnych wyznań. Towarzyszcie mi modlitwą!. ”