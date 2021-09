Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 11.09.2021 - o czym napisał papież Franciszek? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

11.09.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Jutro rozpoczyna się moja #PodróżApostolska do Budapesztu i na Słowację. Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą. Powierzam tę wizytę wstawiennictwu tak wielu heroicznych wyznawców wiary, którzy w tych miejscach, pośród wrogości i prześladowań, dawali świadectwo Ewangelii. ”