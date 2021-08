Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 11.08.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 11.08.2021 na Tweeterze: „Prawo zewnętrzne nie daje życia, ponieważ nie zmienia serca. Radykalną nowością życia chrześcijańskiego jest życie według Ducha Świętego, który wyzwala nas od prawa i jednocześnie prowadzi do spełnienia w przykazaniu miłości. #AudiencjaOgólna. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Prawo zewnętrzne nie daje życia, ponieważ nie zmienia serca. Radykalną nowością życia chrześcijańskiego jest życie według Ducha Świętego, który wyzwala nas od prawa i jednocześnie prowadzi do spełnienia w przykazaniu miłości. #AudiencjaOgólna

Bóg nie przychodzi w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale że wypełnia swoje dzieło w pozornej monotonii naszych dni, w męczącym niekiedy rytmie zajęć, w drobnych rzeczach, które prowadzimy wytrwale i pokornie, starając się pełnić Jego wolę.

W #Ewangeliadnia (J 6, 41-51) Jezus objawia się jako chleb życia. Tylko On karmi nasze dusze, tylko On sprawia, że czujemy się kochani, nawet jeśli wszyscy nas zawodzą, tylko On daje nam siłę, by kochać i przebaczać, tylko On daje życie wieczne.

#PrzemienieniePańskie przypomina nam, że jesteśmy wezwani do wejścia w doświadczenie spotkania z Chrystusem, abyśmy oświeceni jego światłem mogli wnosić je oraz zapalać wszędzie jako małe lampy Ewangelii, które dają trochę miłości i nadziei.

Rok po straszliwej eksplozji w porcie w Bejrucie, apeluję do wspólnoty międzynarodowej, prosząc by pomogła Libanowi wejść na drogę „zmartwychwstania”, poprzez konkretne gesty, tak by #Liban znów stał się przesłaniem braterstwa i pokoju.

#Módlmysięwspólnie za wszystkich pasterzy, aby za przykładem świętego Jana Marii Vianneya, nieśli swoim braciom i siostrom w trudnościach Ewangelię ożywianą ich świadectwem miłości, miłosierdzia i solidarności.

Ewangelia jest Dobrą Nowiną i jest siłą, która zmienia na lepsze nasze życie i nasze serce. Dlatego proszę was o czytanie każdego dnia Ewangelii i medytowanie krótkiego jej fragmentu, aby czerpać z tego niewyczerpalnego źródła zbawienia. #AudiencjaOgólna

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii. https://t.co/fZm0k9sqj9

Zachęta z #Ewangeliadnia (J 6,24-35) jest następująca: nie troszczmy się jedynie o chleb materialny, zaspakajający nasz głód, ale przyjmijmy Jezusa jako chleb życia i, wychodząc od naszej przyjaźni z Nim, uczmy się wzajemnej miłości. Bezinteresownie i bez kalkulacji.

W tym czasie pandemii, niech Igrzyska Olimpijskie w Tokio będą znakiem nadziei, znakiem powszechnego braterstwa w duchu zdrowej rywalizacji. #Tokyo2020

Warto byłoby codziennie zadawać sobie pytanie: „Co dzisiaj przynoszę Jezusowi?”. On może wiele uczynić z naszą modlitwą, z gestem miłosierdzia wobec innych. Bóg lubi działać w ten sposób: czyni wielkie rzeczy wychodząc od tych małych, bezinteresownych. #Ewangeliadnia J 6, 1-15

Drogie Babcie, drodzy Dziadkowie, co jest dziś naszym powołaniem, w naszym wieku? Strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Nie zapominajmy o tym. #IamWithYouAlways @laityfamilylife

Znaczenie tego Dnia polega na tym, aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł! #IamWithYouAlways @laityfamilylife

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. To słowa, które jako Biskup Rzymu i osoba starsza, jak Ty, chcę skierować do Ciebie z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół jest blisko Ciebie, jest blisko nas – troszczy się o Ciebie, kocha Cię i nie opuści!

Pan jest zawsze blisko nas – zawsze – z nową zachętą, z nowymi słowami, ze Swym pocieszeniem, zawsze blisko nas. Pan jest wieczny i nigdy nie udaje się na emeryturę. #IamWithYouAlways

Pan zna każde z cierpień, jakich doświadczamy w tym czasie. Jest blisko tych, którzy doznali bolesnego odosobnienia; nasza samotność – która stała się jeszcze cięższą w czasie pandemii – nie jest Mu obojętna. #IamWithYouAlways

Tylko serce, które nie pozwala się ponieść pośpiechowi, jest zdolne do wzruszenia, to znaczy do tego, by nie dać się pochłonąć sobie i sprawom do załatwienia, a dostrzec innych, ich rany i potrzeby. Współczucie rodzi się z kontemplacji. #EwangeliaNaDziś (Mk 6,30-34)

W tym letnim czasie uczmy się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, patrzeć ludziom w oczy, pielęgnować ciszę, kontemplować przyrodę, odnawiać się w dialogu z Bogiem. #EwangeliaNaDziś (Mk 6,30-34)

Dziękuję wszystkim, którzy okazali mi bliskość poprzez modlitwę i serdeczność w dniach pobytu w szpitalu. Nie zapominajmy o modlitwie za chorych i tych, którzy się nimi opiekują.

W tych dniach pobytu w szpitalu doświadczyłem, jak ważna jest dobra służba zdrowia, dostępna dla wszystkich. Nie wolno nam stracić tego cennego dobra, dlatego też potrzeba zaangażowania wszystkich.

