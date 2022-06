Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 1.06.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Prawdziwe bogactwo nie polega na pomnażaniu tego, co się posiada, ale na sprawiedliwym dzieleniu go z tymi, którzy nas otaczają.

W Chrystusie, prawdziwym Bogu i człowieku, nasze człowieczeństwo zostało zaniesione do Boga; On otworzył drogę i przyciąga do siebie, prowadząc nas do Boga. Powierzając Mu nasze życie, możemy być pewni, że jesteśmy w rękach naszego Zbawiciela. #WniebowstąpieniePańskie