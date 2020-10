Papież Franciszek poparł związki partnerskie osób tej samej płci. "Osoby homoseksualne mają prawo należeć do rodziny"

„Osoby homoseksualne mają prawo należeć do rodziny. Są dziećmi bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien z tego powodu być odtrącany lub upokarzany” - to słowa papieża Franciszka, które ten wypowiada w filmie dokumentalnym „Francesco” autorstwa Evgenyia Afineevsky’ego. Dokument miał premierę dzisiaj podczas festiwalu filmowego w Rzymie.

We fragmencie przytaczanym przez Catholic News Agency, Ojciec Święty podkreśla konieczność stworzenia prawa cywilnego, które pozwoli osobom tej samej płci na zawieranie związków partnerskich, ponieważ dopiero w ten sposób będą oni prawnie chronieni .„Ja się za tym wstawiłem” – dodaje Franciszek.

Sam film jest kroniką dotychczasowego pontyfikatu papieża Franciszka. Pokazuje jego stosunek do migrantów, uchodźców, ludzi biednych, a także to, co zrobił na ich rzecz. Porusza też kwestię działań, jakie papież podjął w związku z wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych. Dokument zwraca uwagę na stosunek katolików oraz innych osób wobec tych, którzy identyfikują się jako społeczność LGBT. Mówi też o roli, jaką kobiety pełnią w społeczeństwie. Reżyser sam podkreśla, że jest to obraz, który skupia się na wielu globalnych problemach.

Evgeny Afineevsky już wcześniej wyreżyserował filmy, których tematyka dotyczy do praw człowieka i tego, czy są one respektowane na świecie. Jest autorem dokumentu z 2017 roku - „Krzyki z Syrii”, który opowiada o wojnie domowej w tym kraju, a także „Zimy w ogniu” przedstawiającego 93 dni krwawych protestów w Kijowie.