Papież Franciszek: Pandemia niestety dramatycznie zwiększyła liczbę ubogich i powoduje desperację tysięcy ludzi Aleksandra Kiełczykowska

Papież Franciszek: Pandemia niestety dramatycznie zwiększyła liczbę ubogich i powoduje desperację tysięcy ludzi Fot. Zuma/Evandro Inetti / SplashNews.com/East News

W wielkanocnym orędziu papież Franciszek zaapelował, by w obliczu pandemii nie tracić nadziei i wspierać tych, którzy cierpią z powodu wywołanego przez nią kryzysu społecznego i gospodarczego. - W duchu internacjonalizmu szczepionek wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi – zaapelował.